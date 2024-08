Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eigentümer zu zwei aufgefundenen Fahrrädern gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nienburg (ots)

(rek) Die Polizei sucht nach den Eigentümern von zwei herrenlosen Fahrrädern, welche im letzten Monat im Stadtgebiet Nienburg aufgefunden worden sind.

Hierbei handelt es sich zum einen um ein weißes Damenrad der Marke "Milord", an dessen Lenker ein auffälliger Korb aus Rattan, mit schwarzem Einsatz und weißer Schleife befestigt ist. Außerdem fällt das Rad durch einen weißen Sattel und weiße Griffstücke auf. Gefunden wurde es am 18.07.2024 in der Dr.-Franck-Straße, auf dem dortigen Parkplatz des Nienburger Bahnhofs.

Des Weiteren ist am 15.07.2024 in der Celler Straße ein Trekkingrad der Marke "Raleigh", Modell "Rushhour 1.0", in grau/anthrazit, aufgefunden worden.

Sollten Sie eins der beiden Fahrräder erkennen wenden Sie sich bitte an ihre örtliche Polizeidienststelle oder direkt an die Polizeiinspektion Nienburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell