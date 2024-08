Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Stadthagen (ots)

[mue] Am frühen Morgen des 04.08.2024 um 03:36 Uhr wurde ein Funkstreifenwagen des PK Stadthagen zu Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus in der Seilerstraße in Stadthagen gerufen. Ein Nachbar hatte dort aus einer Dachgeschosswohnung lautstarke Streitgespräche gehört und sich Sorgen gemacht. Bei Eintreffen der Beamten konnte der später Beschuldigte im Garten des Hauses angetroffen werden. Er hatte die Wohnung bereits verlassen. Der Aufforderung sich gegenüber den eingesetzten Beamten auszuweisen ist er nicht nachgekommen. Stattdessen ließ er einen Wust an Beschimpfungen in Richtung der Polizisten los. Aufgrund der hohen Aggressivität des 40 - jährigen Mannes aus Minden kam eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bückeburg dazu. Beim Versuch die Identität festzustellen, schlug der 40-jährige die Hand eines 24-jährigen Polizisten weg und leistete in der Folge körperlich Widerstand gegen die weiteren Maßnahmen. Der Mann schien sich unter deutlichem Alkoholeinfluss zu befinden. Einen Atemalkoholtest verweigerte er jedoch. Er wurde vorübergehend einer Gewahrsamszelle im PK Stadthagen zugeführt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung.

