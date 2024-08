POL-NI: Rehburg-Loccum: Unfallverursacher gesucht

Bückeburg (ots) - (ma) Auf Grund von Bürgerbeschwerden sind im Stadtgebiet von Bückeburg Geschwindigkeitsmessungen in der neu eingerichteten 30 km/h-Zone durchgeführt worden. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes haben am Dienstag in der Zeit von 11 Uhr bis 12.00 Uhr und gestern von 18.07 Uhr bis 18.45 Uhr auf der Schulstraße in beide Fahrtrichtungen Lasermessungen vorgenommen. Demnach fuhren am Dienstag drei Autofahrer zu schnell (46,47 und 50 km/h). Die ...

mehr