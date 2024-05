Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Kabeldiebstahl

Tatverdächtiger festgenommen

Kleve (ots)

Am Sonntag (26. Mai 2024) gegen 22:17 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine verdächtige Person in einem im Rohbauzustand befindlichen Gebäude an der Kalkarer Straße in Kleve. Nach dem Eintreffen stellten die Beamten Einbruchsspuren fest und durchsuchten daraufhin das Gebäude. Obwohl er sich versteckte, konnte ein 60-jähriger Mann aus Ungarn angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er steht im Verdacht, diverse Kabel abgeschnitten und zum Abtransport bereitgelegt zu haben. Ein entsprechendes Werkzeug wurde aufgefunden und sichergestellt. Nach Angaben eines Verantwortlichen für das Objekt könnte sich die Schadenshöhe auf mehrere Tausend Euro belaufen. Inwieweit ein Zusammenhang mit einem vor gut zwei Wochen festgestellten Einbruch in das gleiche Objekt besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Kleve. Der Mann wurde nach polizeilicher Vernehmung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wegen unzureichender Haftgründe am Montagmorgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes auf versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. (sp)

