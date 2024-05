Goch (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag (26. Mai 2024) gegen 20:30 Uhr auf der Uedemer Straße an der Kreuzung zum Gocher Grenzweg. Eine 58 Jahre alte Frau aus Goch fuhr in ihrem Chevrolet Cruze in schwarz den Gocher Grenzweg in Richtung Uedemer Straße ( L 77). Sie wollte nach links auf die L77 abbiegen, als es zur Kollision mit dem von links ...

mehr