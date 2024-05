Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Eine schwer verletzte Frau

Goch (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag (26. Mai 2024) gegen 20:30 Uhr auf der Uedemer Straße an der Kreuzung zum Gocher Grenzweg. Eine 58 Jahre alte Frau aus Goch fuhr in ihrem Chevrolet Cruze in schwarz den Gocher Grenzweg in Richtung Uedemer Straße ( L 77). Sie wollte nach links auf die L77 abbiegen, als es zur Kollision mit dem von links kommenden und bevorrechtigten Mercedes C200 eines 42-jährigen Uedemers kam. Der Chevrolet schleuderte nach dem Zusammenstoß noch gegen einen Baum, vor dem er zum Stehen kam. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-Jährige blieb unverletzt, seine beiden Mitfahrer, eine 43 Jahre alte Frau und ein 14-Jähriger aus Uedem, erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Weeze abgestreut. Zur Unfallaufnahme war die L77 voll gesperrt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell