Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unfallflucht

Blauer Opel Corsa D flüchtig

Polizei sucht Zeugen

Kerken (ots)

Am Samstag (25. Mai 2024) gegen 20:50 Uhr kam es auf der Klever Straße (B 9) in Höhe des Hoyweg zu einer Unfallflucht. Der unbekannte Fahrer eines blauen Opel Corsa D geriet auf nicht bekannte Weise in den Gegenverkehr und touchierte den linken Außenspiegel eines Toyota Avensis. Der Toyota war auf der Klever Straße in Richtung Kerken unterwegs, als ihm der Unbekannte entgegenkam. Durch die Kollision flog die Abdeckung des Spiegels gegen einen Audi A5, der hinter dem Toyota herfuhr. Die Polizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrer und oder zum Fahrzeug geben können. Sie sollen sich telefonisch unter 02831 1250 melden. (as)

