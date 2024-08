POL-NI: Rehburg-Loccum: Täterfestnahme nach versuchtem Ladendiebstahl

Stolzenau (ots) - (rei) Am Mittwoch, 31.07.2024 zwischen 13:50 Uhr und 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes in der Straße Am See in Stolzenau zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein dunkler BMW X 3 an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde, welcher auf dem Parkplatz geparkt war. Aufgrund der Anstoßhöhe könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Transporter/ LKW oder ...

