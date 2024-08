Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Drogeriemarktparkplatz

Stolzenau (ots)

(rei) Am Mittwoch, 31.07.2024 zwischen 13:50 Uhr und 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes in der Straße Am See in Stolzenau zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein dunkler BMW X 3 an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde, welcher auf dem Parkplatz geparkt war. Aufgrund der Anstoßhöhe könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Transporter/ LKW oder einen Anhänger handeln. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell