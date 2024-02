Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kraftstoffdiebstahl auf Baustelle

Sankt Augustin (ots)

In der Zeit von Freitag (02. Februar), 19:00 Uhr bis Samstag (03. Februar), 07:00 Uhr kam es in Sankt Augustin-Menden zum Diebstahl von Kraftstoff. Der oder die bislang unbekannten Täter suchten dazu eine Baustelle an der Straße "Am Bauhof" im Ortsteil Menden auf. Hier zapften sie aus insgesamt fünf Baustellenfahrzeugen etwa 2.000 Liter Diesel ab. Ein Zwei-Wege- und ein Kettenbagger wurden dabei beschädigt. Zum Abzapfen wurde offenbar ein Gartenschlauch genutzt, der am Tatort aufgefunden wurde. Auch konnten Reifenspuren festgestellt werden, die darauf schließen lassen, dass zum Abtransport des Kraftstoffs ein Auto genutzt wurde. Dieses muss über die Bundesgrenzschutzstraße als einzige Zufahrt zur Baustelle gelangt sein. Der Gesamtschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell