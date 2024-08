POL-NI: Rinteln - Schildkröte gefunden

Bückeburg (ots) - (ma) Einem Bahnreisenden ist in der Zeit von vergangenem Freitag bis gestrigem Mittwoch das am Bückeburger Bahnhof abgeschlossene Herrenfahrrad der Marke Hercules, Typ Freeway 7, gestohlen worden. Dort, wo sein orangenes Zweirad mal im Fahrradständer stand, fand der geschädigte Bückeburger nur noch sein in drei Stücke zerschnittenes Kabelschloss vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg ...

