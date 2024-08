POL-NI: Grünschnitt in Feldmark entsorgt

Stadthagen (ots) - (rei) - Am 31.07.2024 gegen 11:05 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in 31655 Stadthagen, Am Helweg. Bim Herausfahren aus einer Parklücke beschädigte mutmaßlich ein weißer SUV einen geparkten PKW. Die bislang unbekannte Person, die das Fahrzeug führte, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Stadthagen ...

