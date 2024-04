Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Oldendorfer Friseurgeschäft ein, Einbrecher in Jorker Bäckereifiliale

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Oldendorfer Friseurgeschäft ein

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Mittwoch, den 17.04., 12:00 h und Donnerstag, den 18.04., 07:40 h in Oldendorf in der Hauptstraße nach dem widerrechtlichen Öffnen der Haupteingangstür in ein dortiges Friseurgeschäft eingedrungen und haben hier dann bei der anschließenden Durchsuchung diverses Friseurzubehör entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

2. Einbrecher in Jorker Bäckereifiliale

In der vergangenen Nacht zwischen 18:00 h und 03:50 h sind bisher unbekannte Täter in Jork in der Straße "Am Gräfengericht" nach dem Aufhebeln der Eingangstür in das Innere einer dortigen Bäckereifiliale eingedrungen und haben anschließend noch eine Lagerraumtür aufgebrochen. Schließlich konnten die Unbekannten dann mehrere Kasseneinschübe mit einer geringen Menge Wechselgeld erbeuten und damit die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird an diesem Tatort auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell