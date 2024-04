POL-STD: Sachbeschädigungen an Fahrrädern am Agathenburger S-Bahnhof, "Autoöffner" im Südkreis unterwegs - Polizei rät geparkte Fahrzeuge abzuschließen

Stade (ots) - Bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht gegen 03:45 h in Stade in der Hansestraße nach dem Aufbrechen eines Fensters an der Gebäuderückseite in das Innere eines dortigen Elektro-Fachmarktes eingedrungen und haben dann im Inneren diverse Smartphones und Smartwatches erbeutet. Zusätzlich wurde noch bei einem im Außenbereich abgestellten Firmenfahrzeug eine Seitenscheibe eingeworfen und ...

