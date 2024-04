Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Stader Elektro-Fachmarkt ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht gegen 03:45 h in Stade in der Hansestraße nach dem Aufbrechen eines Fensters an der Gebäuderückseite in das Innere eines dortigen Elektro-Fachmarktes eingedrungen und haben dann im Inneren diverse Smartphones und Smartwatches erbeutet.

Zusätzlich wurde noch bei einem im Außenbereich abgestellten Firmenfahrzeug eine Seitenscheibe eingeworfen und dieses durchwühlt. Ob dabei noch zusätzlich Diebesgut erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und sonstige sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

