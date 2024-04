Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 23-jähriger Motorradfahre bei Unfall lebensgefährlich verletzt, Einbrecher in Containergebäude in Stade, Unbekannte dringen in Krautsander Beachclub und Veranstaltungsscheune in Freiburg ein

Stade (ots)

1. 23-jähriger Motorradfahre bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Am gestrigen späten Abend kam es gegen kurz nach 22:30 h auf der Kreisstraße 26 zwischen Harsefeld und Grundoldendorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Der Buxtehuder war mit seiner Honda aus Richtung Harsefeld kommend in Richtung Grundoldendorf unterwegs gewesen, dann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum im Seitenraum kollidiert. Das Krad prallte vom Baum ab und schleuderte mit dem Fahrer auf einen angrenzenden Acker.

Zufällig vorbeikommende Ersthelfer entdeckten den Unfall und alarmierten die Rettungskräfte.

Der 23-Jährige war vor Ort zunächst nicht ansprechbar und wurde dann nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Buxtehuder Notarzt von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 42 aus Rendsburg in eine Hamburger Klinik geflogen.

Die Feuerwehr Apensen rückte an der Unfallstelle an. Die ca. 25 eingesetzten Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, leuchteten die Unfallstelle aus und sicherten das Krad ab.

Das Motorrad wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Die Kreisstraße musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Zu größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbrecher dringen in Containergebäude in Stade ein

Unbekannte sind in der Nacht zu heute zwischen 00:15 h und 00:25 h in Stade in der Gottlieb-Daimler-Straße in einen dortigen Büro- und Lagercontainerbereich eingedrungen, nachdem zuvor ein Fenster aufgehebelt werden konnte.

im Gebäude wurden dann sämtliche Schänke und Schubladendurchsucht. Ob du was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Unbekannte dringen in Krautsander Beachclub und Veranstaltungsscheune in Freiburg ein

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf Krautsand auf das Gelände des dortigen Beachclubs gelangt nachdem gewaltsam ein Zaunelement aufgedrückt wurde. Nach dem Aufbrecher der Pavillontür konnten daraus dann zwei Musikboxen sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet werden.

In derselben Nacht wurde in Freiburg in der Landesbrücker Straße eine hintere Tür einer dortigen Veranstaltungsscheune aufgebrochen und dann aus dem Inneren des Werkstattraums mindestens acht Baumascheinen der Marke MAKITA sowie eine Kiste Jägermeister entwendet.

Der Gesamtschaden an beiden Tatorten dürfte sich auf mehrere tausend Euro beziffern lassen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einer der beiden Taten gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistationen Drochtersen unter 04143-912340 oder Freiburg unter 04779-926920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell