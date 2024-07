Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fotofahndung nach Betrug - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet erneut um Mithilfe bei einer Fahndung mit Fotos.

In der Nacht vom 27. Dezember 2023 auf den 28. Dezember 2023 kam es in Schermbeck auf der Straße "Zur Dicken Linden" zu einem Diebstahl aus einem Auto (grauer BMW). Die bislang unbekannten Täter entwendeten unter anderem eine EC-Karte. Am 28. Dezember gegen 05:18 Uhr tätigten die Unbekannten an einer Tankstelle an der Phönix Straße Zahlungen mit dieser EC-Karte.

Fotos der Videoüberwachung finden Sie in unserem Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/140389

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen.

