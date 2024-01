POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungsdelikt in Dortmund-Eving

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0094 Seit dem 4. Januar 2024 wird eine 26-jährige Dortmunderin vermisst. Zuletzt gesehen wurde die Frau am Nordmarkt in Dortmund. Dort wurde diese zum Einkaufen mit einem Auto abgesetzt. Bislang ist die Gesuchte nicht wieder nach Hause zurückgekehrt. Da sich die Vermisste eventuell in einer hilflosen Lage befinden könnte, suchen wir nun mit Hilfe eines Fotos nach Zeugen, welche Hinweise zum ...

