POL-DO: Verkehrskontrolle in der Dortmunder Innenstadt - Gleich mehrere Strafanzeigen

Beamte der Polizei Dortmund beabsichtigten, am Sonntagmorgen (21. Januar) ein Auto aufgrund unsicherer Fahrweise und defektem Abblendlicht in der Gutenbergstraße in Dortmund zu kontrollieren. Plötzlich beschleunigte das Fahrzeug und der Fahrer versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Der Einsatz begann gegen 04:45 Uhr, als den Polizisten ein Auto ohne Licht auf dem Linksabbiegerstreifen auf der Hohen Straße/Gutenbergstraße auffiel und sie das Fahrzeug anhalten wollten. Der Fahrer beschleunigte und entfernte sich in Richtung der Chemnitzer Straße. Dort parkte der Mann das Auto am Straßenrand und rannte mit seiner Beifahrerin davon. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den Fahrer in der Sonnenstraße stellen. Die Beifahrerin war nicht mehr vor Ort.

Vor Ort stellten sich gleich mehrere Dinge heraus: Der 27-Jährige aus Dortmund war weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, noch gehörte ihm der Pkw. Zudem fuhr er das gestohlene Fahrzeug offensichtlich alkoholisiert. Auf einer Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen und das Auto sichergestellt.

Den Dortmunder erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Diebstahls des Autos.

