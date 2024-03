POL-EL: Papenburg - Eine Person bei Unfall verletzt

Schüttorf (ots) - Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Straße Am Stadtesch in Schüttorf die Scheibe eines Transporters und entwendeten daraus eine Geldbörse. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise hierzu werden bei der Polizei in Bad Bentheim (05922/77660-0) entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

