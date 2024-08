Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Anfahrt auf Sicht. Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf Stadtvilla.

Plettenberg (ots)

Am späten Dienstagabend des 06.08.24 kam es gegen 22:25 Uhr zu einem Brandeinsatz für den Löschzug der Feuer- und Rettungswache sowie für den ersten Löschzug (LG Stadtmitte und LG Landemert). Mit dem Stichwort "F1-Rauchentwicklung aus Gebäude" wurden die Einsatzkräfte in die Kaiserstraße alarmiert. Bereits beim Ausrücken der hauptamtlichen Kräfte, konnten diese einen sehr starken Feuerschein und eine massive Rauchentwicklung wahrnehmen. Vor Ort erkundete man die Zuwegung zur Einsatzstelle, die sich zwischen Kaiserstraße und Böhler Park befand. Über eine schmale Zufahrt im Böhler Weg gelang das HLF der Feuerwache in Nähe der Brandstelle. Angrenzend an einer Plettenberger Stadtvilla brannte ein carportähnlicher Geräteschuppen, u.a. mit einem untergestellten Rasenmähtraktor, in voller Ausdehnung. Innerhalb der ersten Minuten konnte mittels 2 C-Rohren im Aussenangriff, die Brandausbreitung auf die Stadtvilla verhindert werden. Des Weiteren mussten eine schon stark verformte Gasflasche und diverse Kraftstoffkanister des Traktors gekühlt werden. Der Einsatz von knapp 30 eingesetzten Einsatzkräften endete nach rund 1,5h.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

