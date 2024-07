Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Burg - Zimmerbrand, schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Gestern wurde die Feuerwehr gegen 19:40 Uhr durch die Leitstelle zu einem Wohnhaus in die Straße Am Königssiepen alarmiert. Hier war aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Da bereits auf der Anfahrt die Meldung einging, dass ein 16-jähriger Jugendlicher sich noch in der Wohnung befände, ließ der Einsatzleiter einen zusätzlichen Rettungswagen sowie einen Notarzt hinzuziehen. Die restlichen Bewohner waren bereits von der Polizei und einem Nachbarn, im übrigen ein pensionierter Kollege der Feuerwehr, in Sicherheit gebracht werden. Noch vor Eintreffen konnten die Einsatzkräfte eine starke dunkle Rauchentwicklung erkennen, worauf zusätzlich zum Löschzug 3 noch die Löschgruppe Stadtmitte alarmiert wurde. An der Einsatzstelle angelangt gingen unverzüglich zwei Trupps unter Atemschutz zur Personenrettung in die Brandwohnung vor. Es bestätigte sich ein Brand in einem Kinderzimmer des ersten Obergeschosses. Kurz nach Vorgehen der Trupps konnte das vermisste Kind im Außenbereich hinter dem Haus aufgefunden werden, weswegen nun der Fokus auf die Brandbekämpfung gelegt werden konnte. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und konnte kurz darauf komplett gelöscht werden. Die Bewohner der Wohnung wurden vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet, ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Nachdem die restlichen Glutnester gelöscht waren und die Wohnung mittels Hochleistungslüftern von Brandrauch befreit war, wurde diese an die Polizei übergeben. Da die Wohnung aufgrund des Brandes als unbewohnbar eingestuft wurde, mussten die Bewohner vorübergehend bei Verwandten untergebracht werden. Gegen 21:20 verließen die letzten Kräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle und rückten in ihre Standorte ein.

Zur Brandursache und Schadenhöhe erteilt die Feuerwehr keine Auskunft.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell