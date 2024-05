Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 10.05.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

09.05.2024, gegen 20:05 Uhr, 38729 Langelsheim / Lutter am Barenberge, Bachstraße. Ein 43-jähriger Kradfahrer aus Lutter am Barenberge kam in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Busch und stürzte in Folge dessen. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Darüber hinaus steht der Kradfahrer im Verdacht, zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen zu sein. Eine Blutprobe wurde aus Gründen der Beweissicherung entnommen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

i.A. Siebert, PK

