Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Gemeldete Rauchentwicklung in hohem Wohngebäude

Plettenberg (ots)

Gegen 14:10 Uhr wurde die Feuerwehr Plettenberg in die Dürerstraße alarmiert. In einem hohen Wohngebäude war es in einer Wohnung zu einer Rauchentwicklung gekommen, woraufhin die Mieter die Feuerwehr alarmierten. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits auf der Straße mehrere Rauchmelder zu hören. Nachdem die betreffende Wohnung ausfindig gemacht worden war und die Rückmeldung der Mieter erfolgte, dass keine Person mehr in der Wohnung sei und die Rauchentwicklung bestätigt wurde, lies der Einsatzleiter die am Objekt befindliche trockene Steigleitung zur Wasserversorgung in Betrieb nehmen. Parallel dazu ging die Drehleiter zur weiteren Erkundung und Anleiterbereitschaft in Stellung. Ein Trupp unter PA verschaffte sich mittels Wohnungsschlüssel Zugang zur betreffenden Wohnung. Zur Vermeidung der Rauchausbreitung kam der sog. Rauchschutzvorhang zum Einsatz. In der Küche hatte sich Fett entzündet welches die Ursache für die Rauchentwicklung war. Die Feuerwehr musste hier keine Löschmaßnahmen mehr durchführen, da das Feuer bereits erloschen war. Mittels Hochleistungslüfter wurde anschließend die Wohnung gelüftet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Rauchmelder warnten die Bewohner frühzeitig. Nach ca. 45 min konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden.

Im Einsatz waren: Die Feuerwache mit KdoW, HLF, DLK und RTW, die Löschgruppen Stadtmitte, Holthausen und Oestertal, sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell