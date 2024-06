Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall

Plettenberg (ots)

Am heutigen Mittag gegen 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr Plettenberg zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person an die Kroppstraße alarmiert. Auf der Anfahrt erhielt der Einsatzleiter die Information, dass eine Person unter einem PKW eingeklemmt sein sollte. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die die Meldung. Ein PKW war aus ungeklärter Ursache in Fahrrichtung Innenstadt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite liegend an einer Hauswand zu stehen gekommen. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Im Rahmen der Erkundung musste davon ausgegangen werden, dass der Patient lebensgefährlich verletzt ist. Zusammen mit dem direkt an der Einsatzstelle anwesenden Rettungsdienst der Feuerwehr entschied man sich für eine sog. SOFORT - Rettung aus dem PKW. Hierzu wurde dieser durch ein Stabfastsystem gesichert und der Patient könnte schnell befreit werden. Im Anschluss versorgte der Rettungsdienst den Patienten und verbrachte diesen zur weiteren Diagnostik ins nahe gelegene Krankenhaus Plettenberg. Die Feuerwehr sicherte derweil die Einsatzstelle gegen fließenden Verkehr und stellte den Brandschutz sicher. Abschließend wurde das Fahrzeug stromlos gemacht.

Exkurs: Bei einer SOFORT - Rettung wird der Patient möglichst schnell aus seiner Lage befreit. Hierbei werden auch weitere Verletzungen in Kauf genommen, jedoch versucht man dadurch die lebensbedrohliche Situation abzuwenden in dem der Patient schnell maximal durch den Rettungsdienst versorgt werden kann.

Nach ca. einer Stdt konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle wieder verlassen. Die Kroppstraße bliebt auch nach dem Einsatz der Feuerwehr längere Zeit gesperrt, da die Polizei den Unfallhergang mit einem Unfallaufnahmeteam aufnehmen ließ. Zum Sachschaden und der Ursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell