Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Waldbrand in der Nähe der Burgruine Schwarzenberg gemeldet. Drohne der Feuerwehr eingesetzt.

Plettenberg (ots)

Um kurz vor 20 Uhr am gestrigen Samstagabend kam es zu einem Einsatz der Plettenberger Feuerwehr. Aufmerksamen Bürgern fiel eine Rauchentwicklung in einem Waldstück auf. Sie beschrieben der Leitstelle die Blickrichtung Brachtweg in Richtung Burgruine Schwarzenberg. Auf Grund der Sonderortslage wurden die Feuerwache und die Löschgruppe Eiringhausen alarmiert. Da die Ersterkundung im Bereich Sehnsuchtsbirke negativ verlief, entschied sich der Einsatzleiter die neuverlastete Drohne auf dem HLF, in Einsatz zubringen. Damit wurde die Feuerstelle lokalisiert und konnte so durch die Brandschutzbesatzung genau angefahren werden. Feuerwehr und Polizei fanden eine brennende Feuertonne vor. Durch den Betreiber musste das Feuer komplett abgelöscht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell