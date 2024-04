FW-PL: Kaminbrand am Dingeringhauser Weg

Plettenberg (ots) - OT-Himmelmert. Um kurz nach 12 Uhr am Montagmittag kam es in der Straße "Im Hucksholl" zu einer Verrauchung in einem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Anwohner stellten den Brandgeruch fest und wählten sofort den Notruf. Mit dem Alarmstichwort F1-Brand im Gebäude wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache, der Löschzug 2 (Holthausen ...

mehr