Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Zeitgleiche Einsätze rufen die Feuerwehr auf den Plan

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Der heutige Freitagvormittag rief die Feuerwehr fast zeitgleich zu zwei Einsätzen auf den Plan. Zunächst wurde der Feuerwehr eine Ölspur im Bereich Karlsplatz gemeldet. Die Feuerwache fuhr die Einsatzadresse an und stellte dort eine große Ausbreitung der Ölspur über die Straßenzüge Kaiserstraße, Grafweg, Oesterweg sowie Am Beiese fest. Woraufhin der Wachabteilungsleiter die Löschgruppe Stadtmitte zur Unterstützung anforderte. Die Einheiten brachten in den betreffenden Straßenzügen Bindemittel auf und verhinderten somit eine weitere Ausbreitung des Öls. Zeitgleich löste die Brandwarnanlage in der Grundschule Oestertal aus. Hierzu machten sich umgehend ein Rettungswagen, der KdoW - dieser befand sich zur Abstimmung mit dem Wachabteilungsleiter bei der Ölspur - sowie die Löschgruppen Oestertal, Holthausen und Landemert auf den Weg zur Einsatzadresse. An der Schule hatten bereits alle dort anwesenden Lehrkräfte und die Kinder das Gebäude geräumt. Im Rahmen der Erkundung konnte dann im Obergeschoss ein Topf mit zu heiß gewordenem Fett als Ursache ausgemacht werden. Die Feuerwehr setzte hier einen Hochleistungslüfter ein um den betreffenden Bereich zu lüften.

Im Einsatz waren: Die Feuerwache mit KdoW, HLF, GW - L und RTW, die Löschgruppen Stadtmitte, Holthausen, Oestertal und Landemert sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell