POL-REK: 240531-1: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Unfallbeteiligte fuhr nach Zusammenstoß davon

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einer bislang unbekannten Autofahrerin. Ihr wird vorgeworfen, am Mittwochabend (29. Mai) an einem Verkehrsunfall in Wesseling beteiligt gewesen zu sein und vom Unfallort davongefahren zu sein. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Fahrradfahrer (73) leicht verletzt. Die Gesuchte sei laut Zeugenaussagen zwischen 45 und 55 Jahren alt und mit einem schwarzen VW Golf unterwegs gewesen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch die Unfallbeteiligte wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sei der 73-Jährige gegen 18.50 Uhr mit seinem Rad auf der Germanusstraße in Richtung Dreilindenstraße gefahren. Die Unbekannte sei gleichzeitig in die selbe Richtung gefahren. Im Einmündungsbereich von Germanusstraße und Poststraße sei die Autofahrerin nach rechts in die Poststraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Frau entfernte sich über die Poststraße in Richtung Flach-Fengler-Straße. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort, befragten Augenzeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

