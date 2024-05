Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240529-3: Zwei Kinder bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

Brühl und Frechen (ots)

Polizei fahndet nach flüchtigen Unfallbeteiligten

Bei zwei Verkehrsunfällen am Dienstag in Brühl und Frechen sind zwei Kinder (11, 14) leicht verletzt worden. In beiden Fällen seien Unfallbeteiligte vom Unfallort davongefahren.

Die Beamten des Verkehrskommissariats suchen Zeugen zu beiden Sachverhalten. Auch die Unfallbeteiligten werden gebeten, sich zu melden. Hinweise zu Beobachtungen zur Unfallzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Brühl sei ein Junge (11) gegen 8.20 Uhr auf der Richard-Bertram-Straße in Richtung Kaiserstraße gefahren. Kurz nach der Einmündung von Richard-Bertram-Straße und Wilhelm-Kamm-Straße habe ein unbekannter Fußgänger den Schüler geschubst. Der 11-Jährige sei gestürzt und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu. Der Mann sei in Richtung Wilhelm-Kamm-Straße davongegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Unbekannte schlank, zwischen 35 und 45 Jahren alt sowie etwa 190 Zentimeter groß. Zum Unfallzeitpunkt habe er eine graue Jogginghose getragen. Die Beamten des Verkehrskommissariats ermitteln in diesem Fall auch wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

In Frechen erstattete ein Mädchen (14) gemeinsam mit ihrer Mutter Anzeige auf der Polizeiwache. Sie gab an, gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg des Freiheitsrings in Richtung Toni-Ooms-Straße gefahren zu sein. Am Kreisverkehr von Freiheitsring und Lindenstraße habe sie beabsichtigt, die Lindenstraße über den Radweg neben dem Fußgängerüberweg zu überqueren. Als die 14-Jährige in der Mitte der Fahrbahn gewesen sei, habe sie ein graues Auto erfasst. Der Unbekannte sei in Richtung Dr.-Tusch-Straße davongefahren. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Schülerin die leichten Verletzungen zu. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell