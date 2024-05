POL-REK: 240529-4: Festnahmen nach Ladendiebstahl

Pulheim (ots) - Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 1 vom 26. Mai 2024 Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt: Die Insassin (24) des BMW, die in der Nacht zu Sonntag (26. Mai) bei einem Verkehrsunfall in Pulheim lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Dienstagabend (28. Mai) in einer ...

