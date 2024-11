Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim/Elzach: Nach Diebstählen aus PKW in Haft

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 20.11.2024 wurde der Polizei von aufmerksamen Passanten eine verdächtige Person gemeldet, die sich in auffälliger Art und Weise an mehreren geparkten Fahrzeugen im Bereich Herbolzheim zu schaffen machen würde.

Gegen 4.30 Uhr konnte eine Streifenwagenbesetzung des Polizeireviers Emmendingen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung eine Person antreffen und vorläufig festnehmen, auf die die zuvor abgegebene Personenbeschreibung zu passen schien.

Es konnte ermittelt werden, dass der 25-Jährige offenbar für mehrere zurückliege Diebstähle in Frage kommen dürfte, die sich in den vergangenen Wochen vom Elztal bis ins nördliche Breisgau erstreckt hatten. Eine durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden verschiedener Beweismittel. Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige, bei dem es sich um einen marokkanischen Staatsangehörigen handelt, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Das Polizeirevier Waldkirch hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

