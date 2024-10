Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Altrip (ots)

Zwischen dem 11.10.2024 und dem 22.10.2024 versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Maxstraße einzubrechen. Dazu wurde versucht die Hauseingangstür mittels unbekanntem Gegenstand aufzuhebeln, was jedoch misslang. Haben Sie in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges in der Maxstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

