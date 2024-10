Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: B9 - Bobenheim-Roxheim/Petersau/Worms - flüchtendes Fahrzeug nach Verkehrsunfall

Frankenthal (ots)

Am Samstag, den 26.10.2024, kam es gegen 18:45 Uhr auf der B9 aus Worms kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Ausfahrt Bobenheim-Roxheim/Petersau zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Dieser schnitt im Anschluss an einen Überholvorgang das Fahrzeug des Geschädigten. Um einen Zusammenstoß mit dem nach rechts einscherenden zu verhindern, musste dieser mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen und kollidierte mit der dort befindlichen Leitplanke. Anschließend entfernte sich der verursachende Unfallbeteiligte unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtigen Fahrzeug habe es sich um einen weißen Ford Kombi gehandelt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde durch die Kollision niemand, der durch den Zusammenstoß entstandene Sachschaden am Fahrzeug des geschädigten Unfallbeteiligten beläuft circa 5000 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

