Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Speyer (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, 24.10.2024 zwischen 23:00 Uhr und Freitagmorgen, 25.10.2024 08:20 Uhr ist es in der Diakonissenstraße in Speyer durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung mittels Graffiti gekommen. Hierbei wurden zwei Hauswände sowie ein Stromkasten mittels roter Graffitifarbe beschmiert.

Wer hat in oben genannten Zeitraum in der Nähe der Diakonissenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

