POL-PDLU: Fahren eines PKWs ohne Versicherungsschutz

Frankenthal (ots) - Am Donnerstag, den 24.10.2024, kam es gegen 22:45 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus am Mina-Karcher-Platz 2 in Frankenthal. Als Brandherd konnte ein Kellerraum des Hauses ausgemacht werden, in dem Unrat gelagert wurde welcher in Brand geriet. Das Feuer konnte durch die ebenfalls anwesende Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, der ...

