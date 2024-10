Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

In der Nacht des 24.10.2024, in der Zeit von 00:30 Uhr - 01:30 Uhr führten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt Kontrollen im Bereich der Rettungswache in Schifferstadt durch. Bei geringem Verkehrsaufkommen konnten insgesamt 10 Fahrzeuge kontrolliert und 3 Verstöße (1 Gurtverstoß und 2 Mängelberichte) festgestellt werden.

