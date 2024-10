POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach gefährlicher Körperverletzung in der Lohstraße - Tätlicher Angriff bei anschließender Kontrolle

Osnabrück (ots) - Bei starkem Nebel kam es am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich an der B68/Bahnhofstraße. Eine 53-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die B68 in Richtung Osnabrück und beabsichtigte an der Ampelkreuzung nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte sie dabei mit einem entgegenkommenden Renault. Die 53-jährige ...

mehr