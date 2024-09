Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfälle auf der BAB 81 sowie der B27 bei Lauffen am Neckar

Heilbronn (ots)

BAB 81 / Eberstadt: Pkw-Lenker nach Unfall verstorben Die A81 musste am Sonntagmorgen wegen eines Unfalls zwischen der Anschlussstelle Neuenstadt am Kocher und dem Kreuz Weinsberg in der Zeit zwischen 09:10 Uhr und 11:05 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Der Verkehr konnte über den Parkplatz Eberbachtal an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Ein 49-Jähriger kam mit seinem GMC Camaro kurz vor dem Parkplatz Eberbachtal ins Schleudern und kollidierte mit dem Fahrbahnteiler des Parkplatz Eberbachtal. Der Fahrer wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er im weiteren Verlauf des Tages. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 43.000 Euro geschätzt.

Lauffen am Neckar: Lkw geriet nach Unfall in Brand Ein Ford Pritschenwagen befuhr die B27 aus Richtung Heilbronn kommend zur Neckarstaustufe. Im Bereich der dortigen S-Kurve kommt der Pritschenwagen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Das Fahrzeug geriet in Brand. Der Fahrer konnte rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreit werden und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Nach den derzeitigen Er-kenntnissen wird der entstanden Sachschaden mit ca. 60.000 Euro beziffert. Die B27 musste bis 19:48 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell