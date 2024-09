POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Radfahrer nach Sturz verstorben

Heilbronn (ots) - Ellhofen: Dachstuhl ausgebrannt Am Freitagmorgen brannte in Ellhofen der Dachstuhl eines Hauses. Gegen 9.15 Uhr wurde das Feuer in der Weinsberger Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Bewohner mehr in dem Objekt. Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 12 Uhr löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die ...

