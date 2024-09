Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Dachstuhlbrand - Ursache noch unklar

Heilbronn (ots)

Ellhofen: Dachstuhl ausgebrannt

Am Freitagmorgen brannte in Ellhofen der Dachstuhl eines Hauses. Gegen 9.15 Uhr wurde das Feuer in der Weinsberger Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Bewohner mehr in dem Objekt. Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 12 Uhr löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bewohner des Hauses wurden durch die Gemeinde anderweitig untergebracht. Die Ursache des Feuers sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen dauern an. Mehrere Straßen um den Brandort mussten während der Löschmaßnahmen und aufgrund der Rauchentwicklung gesperrt werden.

Lauffen: Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung gesucht

Nach einer versuchten räuberischen Erpressung am 19. September in Lauffen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 16 Uhr saßen zwei 16-Jährige auf einer Parkbank im Bereich einer Grundschule in der Katharinenstraße, als zwei bisher unbekannte Jugendliche auf sie zugekommen sein und sie mit einem Messer bedroht haben sollen. Die Täter waren maskiert und forderten Bargeld von den beiden jungen Männern. Einem der beiden 16-Jährigen gelang die Flucht, weshalb er einen Familienangehörigen informieren konnte, welcher gemeinsam mit ihm zurück zum Tatort eilte und durch lautes Rufen die Unbekannten in die Flucht schlug. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: - Circa 17 bis 18 Jahre alt - Trug einen blauen Pullover, ein weißes T-Shirt und eine graue Jogginghose - Trug eine runde Sonnenbrille Täter 2: - Circa 17- 18 Jahre alt - Trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose - Keine Brille - Führte das Springmesser Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den beiden Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell