POL-HN: Hohenlohekreis: Lkw-Fahrer verursacht mehrere Unfälle

Heilbronn (ots) - Königheim: Maskierte Täter brechen in Haus ein Vier Unbekannte drangen am Mittwochmorgen in ein Haus in Königheim-Gissigheim ein, konnten aber durch einen Nachbarn in die Flucht geschlagen werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr gegen 10 Uhr ein schwarzer BMW vor das Gebäude im Rebenweg und drei Personen stiegen aus. Diese öffneten ...

mehr