POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Viele Einbrüche, verletzter E-Scooterfahrer und Unfallflucht

Königheim: Maskierte Täter brechen in Haus ein

Vier Unbekannte drangen am Mittwochmorgen in ein Haus in Königheim-Gissigheim ein, konnten aber durch einen Nachbarn in die Flucht geschlagen werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr gegen 10 Uhr ein schwarzer BMW vor das Gebäude im Rebenweg und drei Personen stiegen aus. Diese öffneten gewaltsam ein Fenster und begaben sich hierdurch in das Gebäude. Dabei konnten sie von einem Nachbarn beobachtet werden, der sah, dass der BMW rückwärts vor das Haus fuhr, zumindest einer der Täter eine Maske trug und der Fahrer im Pkw sitzen blieb. Als er laut schrie, sprangen die im Haus befindlichen Personen vermutlich ohne Beute heraus und flüchteten in Richtung Schlossgasse. Am Pkw waren AB-Kennzeichen angebracht, die am Mittwochmorgen gestohlen wurden. Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Fahrzeug oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Niederstetten: Terrassentür aufgehebelt

Ein Einbrecher gelangte am Mittwochvormittag in ein Haus in Niederstetten und entwendete Schmuck und Bargeld. Der Täter hebelte zwischen 8.40 Uhr und 12.15 Uhr die Terrassentür des Gebäudes in der Straße "Sichertshausen" auf. Im Inneren durchsuchte er fast alle Räume und durchwühlte Schränke. Daraus entwendete er das Diebesgut, besprühte eine Glastür mit dem Inhalt eines Pfeffersprays, das sich in der Küche befand und verließ anschließend das Haus. Eine Nachbarin hatte im Tatzeitraum einen weißen Pkw mit Schrägheck auf der Straße vor dem Gebäude gesehen. Der Pkw fuhr kurze Zeit später in Richtung Niederstetten davon. Gegen 10.30 Uhr soll ein jüngerer Mann in guter englischer Sprache bei einem Nachbarn gefragt haben, ob er die Terrasse reinigen dürfe. Nachdem dies verneint wurde, verließ die Person das Anwesen. Ob ein Zusammenhang zur Tat besteht, wird geprüft. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

Bad Mergentheim: Gesamtes Haus durchsucht

Einbrecher entwendeten am Mittwochmorgen Bargeld und Schmuck aus einem Haus in Bad Mergentheim. Die Täter gelangten gegen 8.30 Uhr in das Gebäude in der Otzendorfer Straße, indem sie ein Loch in die Terrassentür schlugen und diese so entriegelten. Sie durchwühlten das gesamte Haus und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Eine Nachbarin konnte einen jungen, schlanken Mann ums Haus laufen sehen und einen dunklen Pkw mit AB-Kennzeichen. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Autoschlüssel, Bargeld und Schmuck gestohlen

Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich Unbekannte am Mittwoch Zutritt zu einem Haus in Bad Mergentheim-Althausen. Der oder die Täter gelangten zwischen 7.15 Uhr und 16.50 Uhr über ein Fenster ins Innere des Gebäudes in der Üttingshöfer Steige. Dort durchwühlten sie das dreistöckige Einfamilienhaus und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie den Pkw-Schlüssel für einen Audi RS. Der Pkw wurde nicht entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft Zusammenhänge mit den weiteren Einbrüchen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegengenommen.

Tauberbischofsheim: E-Scooter-Fahrer übersehen

Leichte Verletzungen erlitt ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall am Mittwoch in Tauberbischofsheim. Ein 25-Jähriger wollte gegen 11.45 Uhr mit einem Ford Focus von einem Tankstellengelände in der Mergentheimer Straße fahren. Hierzu musste er einen Fußgängerweg überqueren, auf dem zu dieser Zeit ein 30-Jähriger mit seinem E-Scooter in Richtung Tauberbrücke fuhr. Es kam zur Kollision, wodurch der 30-Jährige leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Weikersheim: 3.000 Euro Schaden an Laternenmast

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Wochenende einen Laternenmast in Weikersheim beschädigte und anschließend flüchtete. Vermutlich kollidierte der Fahrer beim Rangieren mit einem unbekannten Fahrzeug mit dem Mast im Industriegebiet Tauberhöhe, sodass dieser komplett umgedrückt wurde. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Täter meldete den Unfall nicht und flüchtete. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

