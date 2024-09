Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Wasserwerker treiben ihr Unwesen in Hildesheim und Sarstedt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - SARSTEDT - (jpm) Unter dem Vorwand Wasserwerker zu sein, erschienen gestern (24.09.2024) unbekannte Täter bei Senioren in Hildesheim und Sarstedt. In einem Fall erbeuteten sie Geld. Die Polizei prüft, ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich der erste Vorfall in einem Mehrfamilienhaus in der Ehrlicherstraße. Zwei unbekannte Männer klingelten gegen 10:40 Uhr an der Tür eines hochbetagten Ehepaares und gaben vor, die Wasserqualität überprüfen zu wollen. Vermutlich waren sie anschließend auch in der Wohnung drin, ehe sie das Haus wieder verließen. Gestohlen wurde aber offenbar nichts.

Einer der Männer soll ca. 170 cm groß sein und kurze dunkle Haare haben. Getragen habe er einen bunten Pullover und eine schwarze Hose.

Gegen 11:35 Uhr erschien ein Unbekannter an der Wohnung eines älteren Paares in der Quedlinburger Straße. Aufgrund eines vermeintlichen Wasserschadens in der Nachbarschaft, sollten die Wasserleitungen der Senioren überprüft werden. Im weiteren Verlauf betrat der Mann die Wohnung unaufgefordert. Als er im Inneren jedoch nach einem Ausweis gefragt worden ist, verließ er die Wohnung wieder. Im Treppenhaus soll sich zu diesem Zeitpunkt ein weiterer Mann aufgehalten haben. Beide haben sich danach aus dem Haus entfernt. Entwendet wurde nach vorliegenden Erkenntnissen auch in diesem Fall nichts.

Einer der Täter soll ca. 25-30 Jahre alt und ca. 185 cm groß sein. Er soll eine kräftige Statur und braune Augen haben. Seine Haare wurden als dunkel, an den Seiten kurz rasiert und oben zum Zopf nach hinten gebunden beschrieben. Bekleidet gewesen sei er mit einer schwarzen Steppjacke, einem weißen T-Shirt, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Er soll akzentfreies Hochdeutsch gesprochen haben. Der zweite Mann soll etwa 30-40 Jahre alt sein und dunkle, lockige, kurze Haare haben. Getragen habe er eine schwarze Jacke und ein weißes T-Shirt.

Zu einer dritten Tat kam es gegen 12:40 Uhr in der Nußbaumstraße in Sarstedt. Auch hier behauptete ein Unbekannter gegenüber einer älteren Bewohnerin aufgrund eines Wasserschadens gekommen zu sein. Anschließend sollte die Seniorin im Badezimmer das Wasser aufdrehen. Während sie das tat, verließ der Mann das Bad und gab nach wenigen Minuten an, dass er die Wohnung kurz verlassen müsse. Er kehrte jedoch nicht zurück. Stattdessen bemerkte die Frau das Fehlen von Geld.

Der Unbekannte soll ca. 30-40 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein sowie schwarze kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart haben. Seine Statur soll kräftig sein. Er soll hochdeutsch gesprochen haben.

Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern oder zu Fahrzeugen machen können, die die Männer womöglich nutzten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

