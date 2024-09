Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 24.09.2024, zwischen 08:30 Uhr und 20:10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz der Volkshochschule in Alfeld, Antonianger, den dort abgestellten Pkw einer Alfelderin. Ihr Pkw der Marke Subaru, Farbe blau weist Schäden an der Beifahrerseite/Heck auf. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-80730 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell