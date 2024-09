POL-WAF: Sassenberg. Rentnerin auf Pedelec verletzt

Warendorf (ots) - Ein Lkw ist am Freitagvormittag (20.09.2024, 10.45 Uhr) in Drensteinfurt in einen Graben gefahren und auf die Seite gekippt. Der 50-jährige Fahrer aus Hamm war auf der K 21 aus Richtung Drensteinfurt kommend in Richtung Mersch unterwegs. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, ...

mehr