POL-WAF: Warendorf-Milte. Fahrt endet in Graben - Alkoholtest positiv

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw ist am Freitag (20.09.2024, 17.35 Uhr) eine 34-jährige Sassenbergerin in Ahlen leicht verletzt worden. Die Frau war in ihrem Auto auf der Hammer Straße in Fahrtrichtung Stadt unterwegs. Als sie die Kreuzung Hammer Str. / Kleiwellenfeld passierte, stieß sie mit einem von links kommenden Lkw zusammen. Der 48-jährige Fahrer aus Neuhofen an der Krems fuhr auf ...

mehr