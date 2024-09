Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Eine Person bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (21.09.2024, 18.35 Uhr) ereignete sich auf der Milter Straße zwischen Milte und Füchtorf ein Alleinunfall. Ein 19-jähriger Bad Iburger befuhr aus Richtung Füchtorf kommend die Straße mit seinem Pkw. Im Einmündungsbereich zur K38 (Beverstrang) kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. In dem Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen. Ein 18-jähriger Beifahrer aus Bad Rothenfelde wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Alle weiteren Personen blieben unverletzt. Nähere Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen zurzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell