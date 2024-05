Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Alkoholisiert in Baugrube gefahren

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 1.000 Euro Sachschaden kam es am Sonntag (05.05.2024) gegen 22:20 Uhr im Bereich der Straße "Am Hirnach" und der Carl-Zeiss-Straße in Sindelfingen. Ein 37-jähriger BMW-Lenker befuhr zunächst die Straße "Am Hirnach" und wollte im weiteren Verlauf in die Carl-Zeiss-Straße abbiegen. Diese war jedoch zum Unfallzeitpunkt aufgrund einer Baustelle komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Diese Baustellenabsperrung missachtete der 37-Jähige und fuhr mit seinem BMW durch die Absperrung und landete in einer Baugrube. Sein Fahrzeug musste im Nachgang abgeschleppt werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 37-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell