Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Auffahrunfall mit Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 17:40 Uhr kam es vor einem Hotel in der Mahdentalstraße in Sindelfingen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 63-jähriger Ford-Lenker hatte die bremsenden Fahrzeuge vor sich übersehen und fuhr zunächst auf den Peugeot eines 33-Jährigen auf. In der Folge schob er diesen auf den vor der Ampel ebenfalls bremsenden Ford eines 54-Jährigen. Die beiden 33- und 54-Jährigen wurden hierbei leicht verletzt, mussten jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Die beteiligten Fahrzeuge blieben noch fahrbereit, allerdings entstand ein Gesamtschaden von etwa 36.000 Euro.

